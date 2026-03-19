Шеф Пентагону: цілі США у війні проти Ірану не змінилися

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив у четвер, 19 березня, що цілі Сполучених Штатів у війні проти Ірану не змінилися з моменту початку ударів 28 лютого.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За даними Пентагону, на сьогодні Сполучені Штати завдали ударів по 7 тисячах цілей на території Ірану, а також поцілили понад 40 іранських мінних суден та 11 підводних човнів.

"Наші цілі, визначені безпосередньо нашим президентом, який ставить Америку на перше місце, залишаються точно такими ж, якими вони були з першого дня", – заявив шеф Пентагону.

Гегсет наголосив, що завданнями США залишаються знищення іранських ракетних пускових установок, оборонної промислової бази та військово-морського флоту Ірану, а також недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

За даними ЗМІ, в адміністрації американського президента Дональда Трампа обговорюють варіанти відправки наземних військ в Іран.

Зокрема, йдеться про можливість відправлення сухопутних військ на острів Харг в Ірані, який є основним пунктом для 90% експорту нафти країни.

Трамп заявляє, що не боїться повторення "в’єтнамського сценарію" у разі початку наземної військової операції в Ірані.

