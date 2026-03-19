Шеф Пентагона: цели США в войне против Ирана не изменились

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в четверг, 19 марта, что цели Соединенных Штатов в войне против Ирана не изменились с момента начала ударов 28 февраля.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По данным Пентагона, на сегодня Соединенные Штаты нанесли удары по 7 тысячам целей на территории Ирана, а также попали более 40 иранских минных судов и 11 подводных лодок.

"Наши цели, определенные непосредственно нашим президентом, который ставит Америку на первое место, остаются точно такими же, какими они были с первого дня", – заявил шеф Пентагона.

Хегсет подчеркнул, что задачами США остаются уничтожение иранских ракетных пусковых установок, оборонной промышленной базы и военно-морского флота Ирана, а также недопущение получения Ираном ядерного оружия.

По данным СМИ, в администрации американского президента Дональда Трампа обсуждают варианты отправки наземных войск в Иран.

В частности, речь идет о возможности отправки сухопутных войск на остров Харг в Иране, который является основным пунктом для 90% экспорта нефти страны.

Трамп заявляет, что не боится повторения "вьетнамского сценария" в случае начала наземной военной операции в Иране.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Война без гарантии успеха. Почему нападение США не изменило режим в Иране, несмотря на требования Трампа.