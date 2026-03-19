Шеф Пентагону звинуватив Байдена у виснаженні запасів зброї через допомогу Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет звинуватив колишнього президента країни Джо Байдена у тому, що той "вичерпав запаси" зброї, направивши її Україні.

Про це він сказав під час брифінгу у четвер, 19 березня, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Гегсет висловив занепокоєння, що США вичерпують свої запаси, і спробував протиставити пріоритети адміністрації чинного американського президента Дональда Трампа допомозі Україні з боку попередньої адміністрації Байдена.

"Ми також досі маємо справу з ситуацією, яку створив Джо Байден, а саме вичерпанням цих запасів і направленням їх не нашим власним збройним силам, а Україні", – заявив він.

Він вважає, що зараз для США краще "ці боєприпаси витратити у власних інтересах".

Нагадаємо, раніше Трамп дорікнув попередній адміністрації Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.

ЗМІ писали, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити звернення до Конгресу про виділення понад $200 млрд на фінансування війни в Ірані.

