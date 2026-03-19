Шеф Пентагона обвинил Байдена в истощении запасов оружия из-за помощи Украине

Министр обороны США Пит Хегсет обвинил бывшего президента страны Джо Байдена в том, что тот "исчерпал запасы" оружия, направив его Украине.

Об этом он сказал во время брифинга в четверг, 19 марта, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Хегсет выразил обеспокоенность, что США исчерпывают свои запасы, и попытался противопоставить приоритеты администрации действующего американского президента Дональда Трампа помощи Украине со стороны предыдущей администрации Байдена.

"Мы также до сих пор имеем дело с ситуацией, которую создал Джо Байден, а именно исчерпанием этих запасов и направлением их не нашим собственным вооруженным силам, а Украине", – заявил он.

Он считает, что сейчас для США лучше "эти боеприпасы потратить в собственных интересах".

Напомним, ранее Трамп упрекнул предыдущую администрацию Байдена за бесплатные поставки боеприпасов Украине, которые взамен можно было продать странам Ближнего Востока.

СМИ писали, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить обращение к Конгрессу о выделении более $200 млрд на финансирование войны в Иране.

