Шесть стран готовы "внести вклад" в восстановление прохода через Ормузский пролив

Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Япония заявили о "готовности внести свой вклад" в усилия для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в совместном заявлении лидеров стран, опубликованном на сайте британского правительства.

В совместном заявлении не уточняется, каким именно образом страны присоединятся к восстановлению судоходства по проливу.

Кроме того, они выражают осуждение из-за атак Ирана на гражданские объекты и коммерческие суда и призывают к немедленному прекращению этих действий.

"В соответствии с Резолюцией 2817 Совета безопасности ООН, мы подчеркиваем, что такое вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепей поставок энергии представляют угрозу международному миру и безопасности. В связи с этим мы призываем к немедленному всеобъемлющему мораторию на нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые установки", – говорится в заявлении.

Также Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность принимать меры для стабилизации энергетических рынков, включая сотрудничество с определенными странами-производителями для увеличения добычи.

Напомним, цены на природный газ в Европе резко выросли после того, как иранские ракетные удары нанесли ущерб крупнейшему в мире заводу по экспорту сжиженного природного газа в Катаре.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к скорейшему прекращению войны с Ираном, предупредив, что конфликт уже наносит ущерб экономикам.

Также писали, что Великобритания направила военных офицеров в США, где они присоединятся к разработке плана по разблокированию Ормузского пролива, движение через который остановилось в результате войны в Иране.

