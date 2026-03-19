СМИ: депортированные во Францию мигранты возвращаются в Британию в грузовиках

Просители убежища, которых Великобритания принудительно возвращает во Францию в рамках соглашения "один въезжает – один выезжает", снова попадают на британскую территорию, но на этот раз – с помощью грузовиков.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

По данным издания, по меньшей мере четверо человек за последние две недели вернулись в Великобританию таким образом. Двое из них прибыли 5 и 7 марта и в настоящее время находятся в центрах содержания, еще двое оказались в Лондоне и остаются вне поля зрения властей.

Речь идет о мигрантах, которые ранее прибыли в Британию через Ла-Манш на небольших лодках и были возвращены во Францию в рамках двусторонней схемы.

Однако, как свидетельствуют сами мигранты, контрабандисты якобы начали активно использовать грузовики в качестве альтернативного способа переправки. По их словам, в некоторых случаях людей заставляют возвращаться силой.

Один из мужчин рассказал, что его похитили возле приюта в Париже и под угрозой оружия заставили сесть в грузовик, который направлялся в Великобританию.

"Контрабандисты знают, где в Париже находится приют, где люди ночуют в первые несколько дней после возвращения во Францию. Они задержали меня возле приюта и силой отправили обратно в Великобританию в грузовике. У контрабандистов есть оружие, они контролируют все, мы должны пытаться выжить", – сказал он.

Другой заявил, что сам обратился в полицию после возвращения, поскольку не хотел жить нелегально.

В британском Министерстве внутренних дел заявили, что лиц, которые повторно попадают в страну, идентифицируют по биометрическим данным, задерживают и снова депортируют во Францию "при первой возможности".

Как сообщалось, в 2025 году 41 472 мигранта пересекли Ла-Манш на небольших лодках, что почти на 5 тысяч больше, чем в предыдущем году.

Напомним, в сентябре Великобритания выслала во Францию первого мигранта в соответствии с соглашением между странами о возвращении просителей убежища, вступившим в силу в августе.

Сообщалось также, что Великобритания больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, получившим убежище.