Лукашенко "помиловал" 250 политзаключенных после визита американской делегации

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 250 политических заключённых.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко агентству "Белта", пишет "Европейская правда".

В пресс-службе Лукашенко заявили, что тот принял решение помиловать 250 заключенных, "осужденных за преступления экстремистской направленности".

Там заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси "руководствовался принципом гуманизма".

Ранее СМИ писали, что белорусский режим освободил группу политических заключенных, часть из которых доставят в Литву.

По предварительным и неподтвержденным данным, в Литву должны прибыть как минимум журналистка "Белсата" Екатерина Андреева, правозащитница Анастасия Лойко, блогер Эдуард Пальчис, а также Кирилл Казей, Дмитрий Кубарев, Александр Козлянко, Николай Кулешов, Сергей Мовшук, Никита Золотарев, Ким Самусенко, Павел Шпетный, Денис Железко.

Как сообщалось, Лукашенко 19 марта провел встречу с американской делегацией во главе со специальным посланником США Джоном Коулом.

По итогам встречи Коул объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

Перед этим белорусский оппозиционер и бывший политический заключенный Сергей Тихановский заявил, что в результате визита американской делегации в Минск ожидается решение об освобождении группы политзаключенных.

С лета 2025 года после контактов администрации Трампа с Лукашенко и ослабления американских санкций из тюрем выпустили более сотни белорусских политзаключенных.