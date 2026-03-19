Президент Кипра: мы обсудим с Великобританией будущее их баз на острове

Президент Кипра Никос Христодулидес назвал военные базы Великобритании на острове "колониальным наследием" и призвал к обсуждению с Лондоном их будущего.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в комментарии BBC перед заседанием Евросовета в Брюсселе.

Согласно договору 1960 года, устанавливающему независимость Кипра от Великобритании, Лондон получил суверенитет над базами в Акротири и Декелии.

В этом месяце авиабаза Акротири стала мишенью нескольких иранских атак с использованием дронов, что вызвало дискуссии о будущем британских военных объектов на Кипре.

"Когда ситуация на Ближнем Востоке уладится, мы проведем открытую и откровенную дискуссию с британским правительством", – сказал Христодулидес.

Любые потенциальные переговоры о будущем баз будут очень сложными, учитывая учредительные соглашения, в которых участвовали Великобритания, Греция, Турция, а также представители греческой и турецкой общин Кипра.

Христодулидес уклонился от вопроса о том, хочет ли он закрытия британских авиабаз на территории Кипра.

"У нас есть четкий подход к будущему британских баз... Я не собираюсь вести публичные переговоры", – заявил он.

В ответ на запрос BBC Министерство обороны Великобритании заявило, что базы "играют решающую роль в обеспечении безопасности граждан Великобритании и союзников в Средиземноморье и на Ближнем Востоке".

Великобритания усилила свое военное присутствие у берегов Кипра после того, как 2 марта Министерство обороны страны подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на острове подверглась двум атакам иранских дронов.

Из-за инцидента с дронами Греция объявила о отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр.

В знак солидарности с Кипром несколько европейских стран усилили свое военное присутствие в регионе, в частности Франция развернула три своих крупнейших военных корабля.