ЗМІ: Іран знищив важливий радар США на Близькому Сході

Іран знищив ключову радіолокаційну систему вартістю 300 мільйонів доларів, яка мала вирішальне значення для управління батареями протиракетної оборони США в Перській затоці.

Про це агентству Bloomberg розповів неназваний американський посадовець, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає агентство, це може ще більше послабити здатність Близькому Сходу протистояти майбутнім іранським атакам.

Раніше телеканал CNN проаналізував супутникові знімки, на яких зафіксовано знищення радара AN/TPY-2 і допоміжного обладнання, яке використовується системами протиракетної оборони THAAD США на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії.

Знищення обладнання пізніше підтвердив офіційний представник США.

Як зазначено, по Йорданії було зафіксовано два удари Ірану: 28 лютого і 3 березня. Обидва, за повідомленнями, були перехоплені.

Американські системи THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) призначені для знищення балістичних ракет на межі атмосфери, що дозволяє їм протистояти складнішим загрозам, ніж батареї Patriot з меншою дальністю дії.

З виведенням з ладу радара AN/TPY-2 завдання з перехоплення ракет ляжуть на системи Patriot, для яких ракети PAC-3 вже перебувають в дефіциті.

США мають вісім систем THAAD по всьому світу, в тому числі в Південній Кореї і на Гуамі. Кожна батарея коштує близько 1 мільярда доларів, з яких близько 300 мільйонів доларів припадає на радар.

Системи протиповітряної та протиракетної оборони в регіоні Перської затоки піддаються серйозному навантаженню і часом перевантажені в результаті атак Ірану з використанням безпілотників і балістичних ракет.

Це викликало побоювання, що запаси сучасних перехоплювачів, таких як THAAD і PAC-3, скоро можуть небезпечно скоротитися.

У п'ятницю оборонні підрядники, в тому числі Lockheed і RTX, зустрілися в Білому домі, оскільки Пентагон наполягає на прискоренні виробництва зброї.

Як повідомляла "Європейська правда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що зброя та оборонні потужності, зокрема системи ППО, які потрібні в Україні, спрямовуються нині на Близький Схід, що викликає занепокоєння.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Близькому Сході поки що не вплинула на постачання американського озброєння в Україну в рамках ініціативи PURL, насамперед ракет до систем ППО.

Тим часом президент США Дональд Трамп дорікнув попередній адміністрації Джо Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.