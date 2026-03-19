CNN: Иран мог впервые подбить американский истребитель F-35

Американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке после того, как по нему, вероятно, открыли огонь с иранской стороны.

Об этом телеканалу CNN сообщили источники, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь Центрального командования США капитан Тим Хокинс сообщил, что истребитель-невидимка пятого поколения "выполнял боевую задачу над Ираном", когда был вынужден совершить аварийную посадку.

Хокинс отметил, что самолет приземлился благополучно, а обстоятельства инцидента расследуются.

В то же время телеканал отмечает, что этот инцидент станет первым случаем, когда Иран поразил американский самолет в войне, начавшейся в конце февраля.

На данный момент США потеряли и другие самолеты в этой войне, хотя, насколько известно, ни один из них не был сбит врагом.

Три американских истребителя F-15 были по ошибке сбиты кувейтской ПВО, при этом все шестеро членов экипажа успели катапультироваться.

А на прошлой неделе самолет-заправщик KC-135 Stratotanker разбился на западе Ирака, хотя причина этого до сих пор не выяснена.

Американские военные заявили, что инцидент "не был вызван огнем противника или огнем своих".

Также СМИ сообщали, что Иран уничтожил ключевую радиолокационную систему стоимостью 300 миллионов долларов, которая имела решающее значение для управления батареями противоракетной обороны США в Персидском заливе.