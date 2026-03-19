Науседа: санкції ЄС проти Білорусі залишаються незмінними попри рішення США

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що рішення США зняти санкції з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива не варто пов’язувати з санкційною політикою Європейського Союзу.

Його слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Як відомо, 19 березня, спеціальний представник президента США Джон Коул під час візиту до Білорусі оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

"Сполучені Штати, можливо, й мають власну політику щодо Росії та Білорусі, але політика Європейського Союзу є дуже чіткою і ґрунтується на принципі, що обидві держави – Росія та її близький союзник Білорусь – несуть відповідальність за те, що відбувається в Україні. Війна триває і набуває справді жорстоких форм", – сказав Науседа.

За його словами, з цієї причини санкції застосовуються, "якщо не повністю на основі дзеркального відображення, то принаймні на певному принципі послідовності".

"Зовсім недавно ми домоглися продовження санкцій Європейського Союзу проти Білорусі ще на 12 місяців, і протягом цих 12 місяців немає ні можливості, ні політичної волі переглянути санкції проти Білорусі. Отже, скасування санкцій США – це одне, а санкційна політика Європейського Союзу – це інша справа", – наголосив глава держави.

Як стало відомо ввечері 19 березня, після зустрічі Коула з Лукашенком білоруський режим звільнив групу політичних в’язнів.

З літа 2025 року після контактів адміністрації Трампа з Лукашенком та послаблення американських санкцій з в’язниць випустили понад сотню білоруських політв’язнів.

