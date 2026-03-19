Науседа: санкции ЕС против Беларуси остаются в силе, несмотря на решение США

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение США снять санкции с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения, не следует связывать с санкционной политикой Европейского Союза.

Его слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Как известно, 19 марта специальный представитель президента США Джон Коул во время визита в Беларусь объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

"Соединенные Штаты, возможно, и имеют собственную политику в отношении России и Беларуси, но политика Европейского Союза очень четкая и основана на принципе, что оба государства – Россия и ее близкий союзник Беларусь – несут ответственность за то, что происходит в Украине. Война продолжается и принимает действительно жестокие формы", – сказал Науседа.

По его словам, по этой причине санкции применяются, "если не полностью на основе зеркального отражения, то, по крайней мере, на определенном принципе последовательности".

"Совсем недавно мы добились продления санкций Европейского Союза против Беларуси еще на 12 месяцев, и в течение этих 12 месяцев нет ни возможности, ни политической воли пересмотреть санкции против Беларуси. Итак, отмена санкций США – это одно, а санкционная политика Европейского Союза – это другое дело", – подчеркнул глава государства.

Как стало известно вечером 19 марта, после встречи Коула с Лукашенко белорусский режим освободил группу политических заключенных.

С лета 2025 года после контактов администрации Трампа с Лукашенко и ослабления американских санкций из тюрем выпустили более сотни белорусских политзаключенных.

