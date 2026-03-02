МИД Германии: эвакуация с Ближнего Востока пока невозможна

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что закрытое воздушное пространство над Ближним Востоком влияет на многих немцев.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По данным Немецкой ассоциации путешествий (DRV), около 30 тысяч немцев в настоящее время пострадали от закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.

Вадефуль не видит возможности вывезти немцев, застрявших на Ближнем Востоке.

"Мы не сможем этого сделать, поскольку воздушное пространство в целом закрыто", – отметил он.

Также Вадефуль заявил, что предупреждения об опасности поездок в этот регион выпускались в течение многих недель.

"Это означает, что те, кто поехал туда, уже были в какой-то степени осведомлены о существовании риска", – сказал он.

Впрочем, Министерство иностранных дел пытается предоставить пострадавшим необходимую информацию. Неясно, когда и как люди смогут покинуть регион. Все немецкие дипломатические представительства за рубежом работают.

По данным Министерства иностранных дел, по меньшей мере 10 тысяч человек из Германии все еще находятся в регионе Персидского залива.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Во многих немецких городах тысячи иранцев в изгнании и их сторонники вышли на улицы, чтобы поддержать изменения в Иране.

Американский президент Дональд Трамп предположил, что боевые действия в Иране могут продолжаться в течение следующих четырех недель.

