Глава МЗС Нідерландів зустрівся з керівниками НАБУ та САП

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен під час свого візиту до Києва зустрівся з директором Національного антикорупційного бюро Семеном Кривоносом та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком.

Про це стало відомо із соцмереж САП, пише "Європейська правда".

Як зазначається, глава МЗС Нідерландів підтвердив підтримку зусиль України, спрямованих на зміцнення незалежності антикорупційних інституцій та посилення їхньої спроможності відповідно до міжнародних стандартів.

"НАБУ і САП продовжують системну роботу з виявлення, розслідування та документування корупційних злочинів, а також розвиток співпраці з міжнародними партнерами", – додали в САП.

Як повідомляла "Європейська правда", у липні Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №12414, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора. Згодом під величезним тиском Заходу був ухвалений закон, покликаний змінити ситуацію з НАБУ і САП.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова раніше в інтерв'ю "ЄП" заявила, що не називала б "катастрофою" ситуацію навколо законів про НАБУ і САП, однак визнала, що Україні потрібно продовжувати роботу над відновленням довіри.

Нещодавно єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що проблеми з довірою до України через атаку на НАБУ і САП влітку 2025 році досі існують.

