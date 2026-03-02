Глава МИД Нидерландов встретился с руководителями НАБУ и САП

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен во время своего визита в Киев встретился с директором Национального антикоррупционного бюро Семеном Кривоносом и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко.

Об этом стало известно из соцсетей САП, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, глава МИД Нидерландов подтвердил поддержку усилий Украины, направленных на укрепление независимости антикоррупционных институтов и усиление их способности в соответствии с международными стандартами.

"НАБУ и САП продолжают системную работу по выявлению, расследованию и документированию коррупционных преступлений, а также развитие сотрудничества с международными партнерами", – добавили в САП.

Как сообщала "Европейская правда", в июле Верховная Рада приняла скандальный законопроект №12414, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора. Впоследствии под огромным давлением Запада был принят закон, призванный изменить ситуацию с НАБУ и САП.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова ранее в интервью "ЕП" заявила, что не называла бы "катастрофой" ситуацию вокруг законов о НАБУ и САП, однако признала, что Украине нужно продолжать работу над восстановлением доверия.

Недавно еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что проблемы с доверием к Украине из-за атаки на НАБУ и САП летом 2025 года до сих пор существуют.

