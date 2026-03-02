Фон дер Ляєн та президент Кіпру обговорили атаку на британську авіабазу
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом щодо дронового удару по британській авіабазі.
Про це вона повідомила в соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Вранці 2 березня Міністерство оборони Британії заявило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки невідомого дрона.
Христодулідіс поінформував президентку Єврокомісії про цей інцидент.
"Хоча Республіка Кіпр не була ціллю, дозвольте мені чітко заявити: ми колективно, твердо і однозначно підтримуємо наші держави-члени перед будь-якою загрозою", – додала фон дер Ляєн.
Зазначимо, що про удар по авіабазі британських ВПС на Кіпрі стало відомо після того, як прем’єр-міністр Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати цей об’єкт для атак по Ірану.
Американський президент Дональд Трамп заявив в неділю, 1 березня, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, дуже добре – випереджаючи графік".
Тим часом в Ірані заявили, що не вестимуть переговорів з Вашингтоном.