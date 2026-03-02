Фон дер Ляйен и президент Кипра обсудили атаку на британскую авиабазу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообщалась с президентом Кипра Никосом Христодулидисом по поводу дронного удара по британской авиабазе.

Об этом она сообщила в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Утром 2 марта Министерство обороны Великобритании заявило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири, расположенная на Кипре, подверглась атаке неизвестного дрона.

Христодулидис проинформировал президента Еврокомиссии об этом инциденте.

"Хотя Республика Кипр не была целью, позвольте мне четко заявить: мы коллективно, твердо и однозначно поддерживаем наши государства-члены перед любой угрозой", – добавила фон дер Ляйен.

Отметим, что об ударе по авиабазе британских ВВС на Кипре стало известно после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать этот объект для атак по Ирану.

Американский президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, 1 марта, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо – опережая график".

Между тем в Иране заявили, что не будут вести переговоры с Вашингтоном.