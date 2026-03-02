Спікер парламенту Чехії бачить ризик хвилі міграції на тлі ситуації на Близькому Сході

Голова Палати депутатів парламенту Чехії Томіо Окамура заявив, що атака США та Ізраїлю на Іран збільшує ризик дестабілізації на Близькому Сході та загрозу масової хвилі міграції або енергетичної кризи.

Про це він сказав у понеділок, 2 березня, цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Окамура засудив дії іранського режиму, але вважає, що це не означає, що міжнародний порядок більше не діє, і що Статуту ООН не слід дотримуватися.

За його словами, атака збільшує ризик дестабілізації на Близькому Сході та загрозу масової хвилі міграції або енергетичної кризи.

"Я засуджую дії іранського режиму, але це не означає, що Статуту ООН не слід дотримуватися. Інакше навіщо існує ООН?" – сказав він. На його думку, зараз найважливіше – шукати дипломатичне рішення.

Він також попередив про можливий вплив на ціни на паливо.

Крім того, Окамура розкритикував декларацію країн-членів ЄС, узгоджену міністрами закордонних справ.

"Це беззуба декларація, яка не передбачає кроків для припинення конфлікту", – додав він.

Як повідомлялося, низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

Через це міністр оборони Італії Гвідо Крозетто застряг в Дубаї, але згодом повернувся на батьківщину військовим літаком.

Тим часом в Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що поки не бачать можливості евакуювати своїх громадян з Близького Сходу.

Також писали, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур, який перебував в Дубаї в перший день американської операції проти Ірану, зміг дістатися в Оман.