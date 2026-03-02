Міністр оборони Естонії застряг на Близькому Сході

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, який перебував в Дубаї в перший день американської операції проти Ірану, зміг дістатися в Оман.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Очільник Міноборони Естонії прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів у п’ятницю – напередодні початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

У понеділок Певкуру вдалося дістатися Оману наземним шляхом.

"Ми з групою естонців вирішили переїхати до Оману, сподіваючись знайти звідти рейси, щоб повернутися додому. Наразі рейсів немає, ми подорожуємо по черзі. Ми не знаємо, як і коли ми [досягнемо] нашої батьківщини", – розповів міністр.

Тсахкна заявив, що аеропорт в Омані був відкритий у неділю, але повітряний рух там серйозно порушений, тому ЄС ухвалив рішення не організовувати чартерні рейси в країну.

Як повідомлялося, низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

Через це міністр оборони Італії Гвідо Крозетто застряг в Дубаї, але згодом повернувся на батьківщину військовим літаком.

Тим часом в Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що поки не бачать можливості евакуювати своїх громадян з Близького Сходу.