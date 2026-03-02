Спикер парламента Чехии видит риск волны миграции на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Председатель Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура заявил, что атака США и Израиля на Иран увеличивает риск дестабилизации на Ближнем Востоке и угрозу массовой волны миграции или энергетического кризиса.

Об этом он сказал в понедельник, 2 марта, цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Окамура осудил действия иранского режима, но считает, что это не означает, что международный порядок больше не действует и Устав ООН не должен соблюдаться.

По его словам, атака увеличивает риск дестабилизации на Ближнем Востоке и угрозу массовой волны миграции или энергетического кризиса.

"Я осуждаю действия иранского режима, но это не значит, что Устав ООН не следует соблюдать. Иначе зачем существует ООН?" – сказал он. По его мнению, сейчас самое важное – искать дипломатическое решение.

Он также предупредил о возможном влиянии на цены на топливо.

Кроме того, Окамура раскритиковал декларацию стран-членов ЕС, согласованную министрами иностранных дел.

"Это беззубая декларация, которая не предусматривает шагов для прекращения конфликта", – добавил он.

Как сообщалось, ряд европейских авиалиний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.

Из-за этого министр обороны Италии Гвидо Крозетто застрял в Дубае, но впоследствии вернулся на родину военным самолетом.

Тем временем в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что пока не видят возможности эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока.

Также писали, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур, который находился в Дубае в первый день американской операции против Ирана, смог добраться в Оман.