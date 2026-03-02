Зеленський відповів фон дер Ляєн: ЄС має не помилитися з датою вступу України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз має надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, якщо дійсно хоче бачити її у своєму складі.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський сказав у спілкуванні з журналістами, відповідаючи на запитання "ЄвроПравди".

Президент України коментував заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка минулого тижня заявила, що встановлення конкретної дати вступу України до ЄС є неможливим.

Зеленський відповів, що за кілька днів Україна буде вже технічно готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів, тому надалі це рішення залежатиме від політичної волі країн-членів.

"Це ми готові, але не всі лідери Європейського Союзу. Ви знаєте чому, ви знаєте, хто причина, хто блокує. Тобто не всі готові дати цю можливість Україні", – сказав він.

За словами Зеленського, Україна не може бути впевнена в обіцянках Росії не заважати її членству в ЄС, адже Москва може блокувати цей процес, зокрема через Угорщину.

"Але, безумовно, він (Путін. – Ред.) не хоче, щоб Україна стала повноправним членом ЄС. Тому наша позиція була: нам потрібна чітка дата завершення війни, документ, який буде підписаний партнерами, а також і Росією, і партнерами… Членство в ЄС – це гарантія безпеки для України також. Тому для нас потрібна конкретна дата", – заявив Зеленський.

Президент вкотре наголосив, що Україна буде технічно готова до вступу в ЄС до 2027 року. Тому, за словами президента, Євросоюз має не помилитися у цьому питанні, як це сталося з обіцянками щодо приєднання України до НАТО.

"Якщо вони дійсно вірять в Україну, якщо вони хочуть бачити Україну в ЄС, то це можливість під час закінчення війни дати Україні конкретну дату і не помилитись так, як вони помилились з НАТО", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія не змогла блокувати її членство.

В інтерв'ю "Європейській правді" єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що рішення щодо можливого швидкого вступу України в ЄС ухвалюватимуть країни-члени.

Кос також підтвердила критерії вступу України до Європейського Союзу, які раніше публікувала "Європейська правда".

Дивіться інтерв'ю з Мартою Кос на каналі "Європейської правди" або читайте текстову версію на сайті.