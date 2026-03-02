Зеленский ответил фон дер Ляйен: ЕС должен не ошибиться с датой вступления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз должен предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, если действительно хочет видеть ее в своем составе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сказал в общении с журналистами, отвечая на вопрос "ЕвроПравды".

Президент Украины комментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на прошлой неделе заявила, что установление конкретной даты вступления Украины в ЕС невозможно.

Зеленский ответил, что через несколько дней Украина будет уже технически готова к открытию всех шести переговорных кластеров, поэтому в дальнейшем это решение будет зависеть от политической воли стран-членов.

"Это мы готовы, но не все лидеры Европейского Союза. Вы знаете почему, вы знаете, кто причина, кто блокирует. То есть не все готовы дать эту возможность Украине", – сказал он.

По словам Зеленского, Украина не может быть уверена в обещаниях России не мешать ее членству в ЕС, ведь Москва может блокировать этот процесс, в частности через Венгрию.

"Но, безусловно, он (Путин. – Ред.) не хочет, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС. Поэтому наша позиция была: нам нужна четкая дата завершения войны, документ, который будет подписан партнерами, а также и Россией, и партнерами... Членство в ЕС – это также и гарантия безопасности для Украины. Поэтому нам нужна конкретная дата", – заявил Зеленский.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина будет технически готова к вступлению в ЕС до 2027 года. Поэтому, по словам президента, Евросоюз должен не ошибиться в этом вопросе, как это произошло с обещаниями о присоединении Украины к НАТО.

"Если они действительно верят в Украину, если они хотят видеть Украину в ЕС, то это возможность во время окончания войны дать Украине конкретную дату и не ошибиться так, как они ошиблись с НАТО", – добавил Зеленский.

Напомним, 24 февраля президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз без промедлений назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы в течение следующих еще 50 лет Россия не смогла блокировать ее членство.

В интервью "Европейской правде" еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что решение о возможном скором вступлении Украины в ЕС будут принимать страны-члены.

Кос также подтвердила критерии вступления Украины в Европейский Союз, которые ранее публиковала "Европейская правда".

Смотрите интервью с Мартой Кос на канале "Европейской правды" или читайте текстовую версию на сайте.