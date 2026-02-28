У Єврокомісії підтвердили критерії вступу України в ЄС, опубліковані "ЄвроПравдою"

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос підтвердила критерії вступу України до Європейського Союзу, які публікувала "Європейська правда".

Про це йдеться в інтерв’ю Кос "Європейській правді".

У Кос запитали, чи є в Євросоюзі розуміння, що заходити у перегляд фундаментальних договорів ЄС – не варіант, бо тоді це не зробити швидко.

Єврокомісарка зазначила, що змінити Договір ЄС зараз було б украй складно. Втім, вона наголосила, що ЄС може "зробити багато і без цього", адже існують механізми, які "досі не використовували".

"Але я підкреслю: хоча ми ще шукаємо шляхи, рух України до членства не зупинився. Як йдеться у вашій статті, країни-члени ЄС вже визначили вступні критерії для України", – сказала вона.

Мова йде про критерії, які нещодавно Україна отримала від членів ЄС. У них описаний та деталізований перелік вимог, за виконання яких Україна буде готовою до вступу. Саме за ними ЄС перевірятиме, чи виконав Київ вимоги вступу.

"Європейська правда" нещодавно публікувала цей перелік у статті "ЄС передав Києву умови вступу. Публікуємо документ з переліком "головних реформ" для України".

"І цей перелік, який ви опублікували, чітко встановлює, що має зробити Україна – особливо у сфері верховенства права", – наголосила Кос.

Також вона загадала про 10 пунктів, які Кос погодила з віцепрем'єром Тарасом Качкою у Львові наприкінці 2025 року.

"Це ті пріоритети, де ми збережемо жорстку позицію щодо того, які реформи мають бути втілені", – додала вона.

У цьому ж інтерв'ю Марта Кос говорила, що рішення щодо можливого швидкого вступу України в ЄС ухвалюватимуть країни-члени.

Вона також розповіла, що проєкт нових правил процесу розширення ЄС буде представлений за кілька місяців.

Дивіться інтерв'ю Мартою Кос на каналі "Європейської правди" або читайте текстову версію на сайті.