У Єврокомісії підтвердили критерії вступу України в ЄС, опубліковані "ЄвроПравдою"

Новини — Субота, 28 лютого 2026, 09:35 — Уляна Кричковська, Сергій Сидоренко

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос підтвердила критерії вступу України до Європейського Союзу, які публікувала "Європейська правда".

Про це йдеться в інтерв’ю Кос "Європейській правді".

У Кос запитали, чи є в Євросоюзі розуміння, що заходити у перегляд фундаментальних договорів ЄС – не варіант, бо тоді це не зробити швидко.

Єврокомісарка зазначила, що змінити Договір ЄС зараз було б украй складно. Втім, вона наголосила, що ЄС може "зробити багато і без цього", адже існують механізми, які "досі не використовували".

"Але я підкреслю: хоча ми ще шукаємо шляхи, рух України до членства не зупинився. Як йдеться у вашій статті, країни-члени ЄС вже визначили вступні критерії для України", – сказала вона.

Мова йде про критерії, які нещодавно Україна отримала від членів ЄС. У них описаний та деталізований перелік вимог, за виконання яких Україна буде готовою до вступу. Саме за ними ЄС перевірятиме, чи виконав Київ вимоги вступу. 

"Європейська правда" нещодавно публікувала цей перелік у статті "ЄС передав Києву умови вступу. Публікуємо документ з переліком "головних реформ" для України"

"І цей перелік, який ви опублікували, чітко встановлює, що має зробити Україна – особливо у сфері верховенства права", – наголосила Кос.

Також вона загадала про 10 пунктів, які Кос погодила з віцепрем'єром Тарасом Качкою у Львові наприкінці 2025 року. 

"Це ті пріоритети, де ми збережемо жорстку позицію щодо того, які реформи мають бути втілені", – додала вона.

У цьому ж інтерв'ю Марта Кос говорила, що рішення щодо можливого швидкого вступу України в ЄС ухвалюватимуть країни-члени.

Вона також розповіла, що проєкт нових правил процесу розширення ЄС буде представлений за кілька місяців.

Дивіться інтерв'ю Мартою Кос на каналі "Європейської правди" або читайте текстову версію на сайті.

Марта Кос Вступ до ЄС Єврокомісія
