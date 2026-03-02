Трамп "дуже розчарований" Стармером через зволікання з доступом до баз для ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" у британському прем’єрі Кірі Стармері за те, що той заблокував йому використання бази на острові Дієго-Гарсія для завдання ударів по Ірану.

Про це він заявив The Telegraph, передає "Європейська правда".

Президент США сказав, що початкова відмова прем'єр-міністра дозволити американським військам використовувати базу на островах Чагос не схожа на те, що "траплялося між нашими країнами раніше".

Велика Британія відмовила США в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак у неділю ввечері прем'єр-міністр поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсія для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

Трамп заявив, що Стармер "занадто довго" змінював свою думку.

"Такого, мабуть, раніше між нашими країнами не траплялося", – сказав він, додавши: "Схоже, він хвилювався щодо законності".

Суперечка щодо Дієго-Гарсія змусила президента США відкликати свою підтримку суперечливої угоди британського прем'єр-міністра щодо Чагосу, яка передбачала передачу права власності на територію в Індійському океані Маврикію і подальшу оренду військової бази.

Трамп висловив думку, що Стармер завжди мав би схвалювати використання США Дієго-Гарсії, оскільки Іран несе відповідальність за вбивство "багатьох людей з вашої країни".

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

На другий день після початку американських ударів по Ірану президент заявив, що операція "випереджає графік".