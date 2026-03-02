Трамп "очень разочарован" Стармером из-за промедления с доступом к базам для ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" в британском премьере Кири Стармере за то, что тот заблокировал ему использование базы на острове Диего-Гарсия для нанесения ударов по Ирану.

Об этом он заявил The Telegraph, передает "Европейская правда".

Президент США сказал, что первоначальный отказ премьер-министра позволить американским войскам использовать базу на островах Чагос не похож на то, что "случалось между нашими странами раньше".

Великобритания отказала США в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Ферфорд, ссылаясь на международное право. Однако в воскресенье вечером премьер-министр уступил и сказал, что разрешит США доступ к Диего-Гарсия для "конкретных и ограниченных оборонных целей".

Трамп заявил, что Стармер "слишком долго" менял свое мнение.

"Такого, пожалуй, раньше между нашими странами не случалось", – сказал он, добавив: "Похоже, он волновался насчет законности".

Спор по Диего-Гарсия заставил президента США отозвать свою поддержку противоречивого соглашения британского премьера по Чагосу, которая предусматривала передачу права собственности на территорию в Индийском океане Маврикию и последующую аренду военной базы.

Трамп выразил мнение, что Стармер всегда должен был бы одобрять использование США Диего-Гарсии, поскольку Иран несет ответственность за убийство "многих людей из вашей страны".

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где есть американские объекты.

На второй день после начала американских ударов по Ирану президент заявил, что операция "опережает график".