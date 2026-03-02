Еще один американский военный погиб в войне с Ираном

Центральное командование США сообщило о гибели еще одного военного во время операции США против Ирана.

Об этом говорится в сообщении командования в сети X, передает "Европейская правда".

Всего с начала военных действий в Иране погибли четыре американских военнослужащих.

Солдат, имя которого пока не называется, был тяжело ранен во время первых атак Ирана и позже умер, добавляет командование.

"Основные боевые операции продолжаются, и мы продолжаем реагировать на ситуацию", – говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что следует ожидать новых жертв, после того как объявил о гибели первых трех американских военнослужащих.

Он сказал: "К сожалению, до окончания конфликта их, вероятно, будет больше. Так, скорее всего, и будет. Но мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло".