ЗМІ: німецький міністр застряг на Кіпрі через удари Ірану

Німецький міністр у справах Європи Гюнтер Кріхбаум застряг на Кіпрі через удари Ірану.

Про це стало відомо Euractiv від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили співрозмовники порталу, Кріхбаум прилетів на Кіпр для участі у зустрічі міністрів ЄС, яка була скасована в останню хвилину через удари іранських безпілотників.

Неформальне засідання Ради з загальних питань під головуванням Кіпру в рамках ЄС мало бути присвячене питанням розширення та наступного бюджету ЄС.

В неділю ввечері кіпрська влада наполягала на тому, що зустріч відбудеться, однак зрештою захід вирішили скасувати після того, як вночі британська база зазнала удару безпілотника.

До того ж співробітники аеропорту Пафосу на Кіпрі отримали вказівку евакуювати людей в понеділок після того, як служби безпеки отримали інформацію про можливий удар безпілотників по аеропорту і розташованій поблизу авіабазі Андреаса Папандреу.

Ще одне засідання міністрів ЄС заплановано на четвер на Кіпрі.

Зазначимо, що про удар по авіабазі британських ВПС на Кіпрі стало відомо після того, як прем’єр-міністр Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати цей об’єкт для атак по Ірану.