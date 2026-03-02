СМИ: немецкий министр застрял на Кипре из-за ударов Ирана

Немецкий министр по делам Европы Гюнтер Крихбаум застрял на Кипре из-за ударов Ирана.

Об этом стало известно Euractiv от источников, сообщает "Европейская правда".

Как отметили собеседники портала, Крихбаум прилетел на Кипр для участия во встрече министров ЕС, которая была отменена в последнюю минуту из-за ударов иранских беспилотников.

Неформальное заседание Совета по общим вопросам под председательством Кипра в рамках ЕС было посвящено вопросам расширения и следующего бюджета ЕС.

В воскресенье вечером кипрские власти настаивали на том, что встреча состоится, однако в итоге мероприятие решили отменить после того, как ночью британская база подверглась удару беспилотника.

К тому же сотрудники аэропорта Пафоса на Кипре получили указание эвакуировать здания в понедельник после того, как службы безопасности получили информацию о возможном ударе беспилотников по аэропорту и расположенной поблизости авиабазе Андреаса Папандреу.

Еще одно заседание министров ЕС запланировано на четверг на Кипре.

Отметим, что об ударе по авиабазе британских ВВС на Кипре стало известно после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать этот объект для атак по Ирану.