Хегсет говорит, что "американского сапога на земле" Ирана сейчас нет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в понедельник, что сейчас в Иране нет американских войск, но добавил, что не будет обсуждать, будет ли рассматривать возможность отправки сухопутных войск в будущем.

Об этом он сказал на специальной пресс-конференции в Пентагоне, передает "Европейская правда".

"Нет", – ответил Хегсет на вопрос, есть ли американские войска на территории Ирана.

"Но мы не будем обсуждать, что мы будем делать, а что нет".

Пит Хегсет изложил цели войны США в Иране, заявив, что не Соединенные Штаты ее начали, но Соединенные Штаты ее закончат.

Он заявил, что целью США является уничтожить ракетную угрозу, уничтожить ВМС, уничтожить ядерные боеголовки Ирана.

Как известно, утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где есть американские объекты.

Во время операции погибли четверо военнослужащих США.