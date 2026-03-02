Макрон: нова атомна субмарина-ракетоносій вийде в море у 2036 році

Президент Франції Емманюель Макрон розповів про перший французький атомний підводний човен-ракетоносій третього покоління, який вийде в море у 2036 році.

Заяву французького президента наводить BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Як заначив Макрон, новий підводний човен матиме назву "Непереможний".

"Дуже мало країн у нашому світі здатні будувати такі атомні підводні човни", – додав він.

У 2021 році Франція приступила до проєктування підводних човнів третього покоління з балістичними ракетами (SSBN), які через десять років стануть океанічною складовою її ядерних сил стримування.

Мета полягає в тому, щоб замінити підводні човни класу Le Triomphant, які зараз знаходяться в експлуатації і були запущені в період з 1994 по 2008 рік.

Очікується, що ці нові підводні човни будуть перебувати на озброєнні до 2090 року.

Субмарина нового покоління буде трохи довшою за своїх попередниць, буде оснащена технологічними вдосконаленнями, які ще більше підвищать її акустичну непомітність. Завдяки потужнішим датчикам (сонар, радіолокаційні детектори) вона буде краще виявляти загрози.

Всього на борту зможе розміщуватися 16 ядерних ракет, як і у випадку з підводними човнами класу Le Triomphant.

"Перші розрізи сталі, з якої будуть виготовлені корпуси цих нових підводних човнів, почалися кілька місяців тому в Шербурі", – розповів Макрон.

Він також оголосив, що Франція збільшить кількість своїх ядерних боєголовок.

Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн почала обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив про наміри США і далі надавати Європі "ядерну парасольку".