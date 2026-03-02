Макрон: новая атомная субмарина-ракетоноситель выйдет в море в 2036 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о первой французской атомной подводной лодке-ракетоносителе третьего поколения, которая выйдет в море в 2036 году.

Заявление французского президента приводит BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Макрон, новая подводная лодка будет называться "Непобедимая".

"Очень мало стран в нашем мире способны строить такие атомные подводные лодки", – добавил он.

В 2021 году Франция приступила к проектированию подводных лодок третьего поколения с баллистическими ракетами (SSBN), которые через десять лет станут океанической составляющей ее ядерных сил сдерживания.

Цель состоит в том, чтобы заменить подводные лодки класса Le Triomphant, которые сейчас находятся в эксплуатации и были запущены в период с 1994 по 2008 год.

Ожидается, что эти новые подводные лодки будут находиться на вооружении до 2090 года.

Субмарина нового поколения будет немного длиннее своих предшественниц, будет оснащена технологическими усовершенствованиями, которые еще больше повысят ее акустическую незаметность. Благодаря более мощным датчикам (сонар, радиолокационные детекторы) она будет лучше обнаруживать угрозы.

Всего на борту сможет размещаться 16 ядерных ракет, как и в случае с подводными лодками класса Le Triomphant.

"Первые разрезы стали, из которой будут изготовлены корпуса этих новых подводных лодок, начались несколько месяцев назад в Шербуре", – рассказал Макрон.

Он также объявил, что Франция увеличит количество своих ядерных боеголовок.

Как сообщали СМИ, группа европейских стран начала обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась.

В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил о намерениях США и дальше предоставлять Европе "ядерный зонтик".