Макрон назвал 8 стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что восемь европейских стран заинтересованы в предложенном им "расширенном ядерном сдерживании".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

"Сегодня может начаться новый этап французского сдерживания. Мы вступаем на путь того, что я бы назвал "расширенным сдерживанием", – сказал Макрон.

Восемь европейских стран "согласились" принять участие в "расширенном сдерживании", предложенном Францией: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания, отметил Эмманюэль Макрон.

Он сразу же уточнил институциональные рамки. "Я предпочитаю сразу же заявить об этом. Не будет ни совместного принятия окончательного решения, ни совместного планирования, ни совместного выполнения. Согласно нашей Конституции, это относится исключительно к компетенции президента Республики, который несет ответственность перед французским народом", – продолжил глава государства.

"Следовательно, не будет также совместного определения жизненно важных интересов, которое останется вопросом суверенного суждения нашей страны", – уточнил он.

Напомним, Эмманюэль Макрон объявил о расширении ядерного арсенала страны.

По его словам, Франция сможет предоставить европейским союзникам стратегические ресурсы для "развертывания по обстоятельствам".