В Афінах поліцейських викликали через підозрілий пакунок під посольством РФ

В понеділок вдень біля російського посольства в Афінах виявили підозрілий пакунок, через що на місце прибула поліція.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Поліцію сповістив перехожий, який помітив пакет, залишений біля будівлі посольства в районі Халандрі, і з обережності зв'язався з екстреними службами.

Поліцейські швидко прибули на місце події і в якості запобіжного заходу оточили прилеглу територію.

Пакет був перевірений за стандартними протоколами знешкодження бомб, після чого влада підтвердила, що це була доставка їжі, залишена кур'єром.

Після того, як було дано сигнал про відсутність небезпеки, територію знову відкрили.

Нагадаємо, у січні 2025 року посольство РФ у Швеції поскаржилося на спробу українця протаранити ворота установи.

Також російське посольство у Швеції повідомляло про "напад" із дроном і неодноразові "акти вандалізму".