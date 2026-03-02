В Афинах полицейских вызвали из-за подозрительного пакета под посольством РФ

В понедельник днем возле российского посольства в Афинах обнаружили подозрительный пакет, из-за чего на место прибыла полиция.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Полицию известил прохожий, который заметил пакет, оставленный у здания посольства в районе Халандри, и из предосторожности связался с экстренными службами.

Полицейские быстро прибыли на место происшествия и в качестве меры предосторожности оцепили прилегающую территорию.

Пакет был проверен по стандартным протоколам обезвреживания бомб, после чего власти подтвердили, что это была доставка еды, оставленная курьером.

После того как был дан сигнал об отсутствии опасности, территория была снова открыта.

Напомним, в январе 2025 года посольство РФ в Швеции пожаловалось на попытку украинца протаранить ворота учреждения.

Также российское посольство в Швеции сообщало о "нападении" с дроном и неоднократных "актах вандализма".