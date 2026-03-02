Трамп: операція проти Ірану – єдиний спосіб розібратися з ним

Президент США Дональд Трамп, аргументуючи удари по Ірану, заявив, що це був єдиний спосіб розібратися з місцевим режимом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент сказав в інтерв’ю CNN.

Трамп розповів, що його команда намагалася вести переговори з іранцями, але "ми не змогли домовитися з цими людьми".

Кожна нова пропозиція зустрічалася відмовою від попередніх пропозицій, зазначив він. Зрештою Іран не погодився припинити збагачення урану, сказав Трамп.

"У них була вся ця збагачена сировина. Вони хотіли відновити роботу, але все було в такому поганому стані, що гора практично обвалилася", – сказав Трамп, вочевидь, маючи на увазі стан іранських ядерних об’єктів після американських ударів влітку 2025 року.

Трамп сказав про свої військові дії, що "це єдиний спосіб" впоратися з Іраном.

Остання військова операція є частиною довгострокової кампанії з ліквідації іранської загрози, сказав Трамп.

"Ми знищили Сулеймані минулого разу", – маючи на увазі удар американських безпілотників 3 січня 2020 року по іранському генерал-майору Касему Сулеймані.

Потім, як вказав Трамп, "ми мали "Північний молот" – дуже важливу операцію". Він мав на увазі удари США по іранських ядерних об'єктах у червні 2025 року.

"Вони (Іран. – Ред.) були за місяць від отримання ядерної зброї", – додав він.

Критикуючи угоду про ядерну зброю президента Барака Обами, президент сказав: "Це була ядерна угода з Іраном, тому що вона давала всю владу Ірану. Вони б отримали ядерну зброю...Вони б використали її проти Ізраїлю. Можливо, вони б використали її проти нас".

За його словами, під час останніх переговорів іранці "не були готові дати нам те, про що ми просили. Вони повинні були це зробити".

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Глава Пентагону Піт Гегсет раніше заявив, що це не США розпочали цю війну, але саме вони покладуть їй край.

Сам Трамп раніше говорив, що американські військові "розбивають Іран вщент", але "велика хвиля" ще попереду.