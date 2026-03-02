Трамп: операция против Ирана – единственный способ разобраться с ним

Президент США Дональд Трамп, аргументируя удары по Ирану, заявил, что это был единственный способ разобраться с местным режимом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент сказал в интервью CNN.

Трамп рассказал, что его команда пыталась вести переговоры с иранцами, но "мы не смогли договориться с этими людьми".

Каждое новое предложение встречалось отказом от предыдущих предложений, отметил он. В конце концов Иран не согласился прекратить обогащение урана, сказал Трамп.

"У них было все это обогащенное сырье. Они хотели возобновить работу, но все было в таком плохом состоянии, что гора практически обрушилась", – сказал Трамп, очевидно, имея в виду состояние иранских ядерных объектов после американских ударов летом 2025 года.

Трамп сказал о своих военных действиях, что "это единственный способ" справиться с Ираном.

Последняя военная операция является частью долгосрочной кампании по ликвидации иранской угрозы, сказал Трамп.

"Мы уничтожили Сулеймани в прошлый раз", – имея в виду удар американских беспилотников 3 января 2020 года по иранскому генерал-майору Касему Сулеймани.

Затем, как указал Трамп, "у нас была "Северный молот" – очень важная операция". Он имел в виду удары США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

"Они (Иран. – Ред.) были в месяце от получения ядерного оружия", – добавил он.

Критикуя соглашение о ядерном оружии президента Барака Обамы, президент сказал: "Это было ядерное соглашение с Ираном, потому что оно давало всю власть Ирану. Они бы получили ядерное оружие... Они бы использовали его против Израиля. Возможно, они бы использовали его против нас".

По его словам, во время последних переговоров иранцы "не были готовы дать нам то, о чем мы просили. Они должны были это сделать".

Как известно, утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что не США начали эту войну, но именно они положат ей конец.

Сам Трамп ранее говорил, что американские военные "разбивают Иран в пух и прах", но "большая волна" еще впереди.