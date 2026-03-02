Стармер ответил на критику Трампа за промедление с доступом к базам для ударов по Ирану

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ответил на критику со стороны президента США Дональда Трампа, который выразил недовольство тем, что глава британского правительства заблокировал доступ к базе на острове Диего-Гарсия для нанесения ударов по Ирану.

Об этом сообщает BBC, информирует "Европейская правда".

Премьер-министр подтвердил, что Трамп "выразил свое несогласие" с решением Великобритании не участвовать в этой операции на начальном этапе.

"Но моя обязанность – судить о том, что соответствует национальным интересам Великобритании", – продолжает Стармер, заявляя, что он остается при своем решении.

Стармер сказал, что Великобритания "извлекла уроки из Ирака", что повлияло на его решение не участвовать в наступательных ударах по Ирану.

"Мы все помним ошибки Ирака и извлекли из них уроки. Любые действия Великобритании всегда должны иметь законную основу и продуманный план", – отметил он.

Как известно, Трамп сказал, что первоначальный отказ премьер-министра разрешить американским войскам использовать базу на островах Чагос не похож на то, что "случалось между нашими странами ранее".

Великобритания отказала США в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Ферфорд, ссылаясь на международное право.

Однако в воскресенье вечером премьер-министр уступил и сказал, что разрешит США доступ к Диего-Гарсия для "конкретных и ограниченных оборонных целей".

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.