Finnair скасувала рейси до Дубаю майже до кінця березня
Фінська авіакомпанія Finnair через війну на Близькому Сході скасувала рейси до Дубаю майже до кінця березня.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
У компанії заявили, що усі рейси Finnair до Дубаю скасовуються до 28 березня; польоти з Дохи (Катар) поки скасовані до 6 березня.
Також Finnair повідомила, що її рейси з безпекових міркувань не літають через повітряний простір Ірану, Іраку, Сирії та Ізраїлю.
Рішення про скасування рейсів зачепить близько 4000 пасажирів.
За даними фінських дипмісій у регіоні, найбільше фінських громадян застрягло в ОАЕ й Катарі. Дипломати й туристичні оператори намагаються запропонувати їм варіанти перебування до покращення ситуації з авіарейсами або альтернативні шляхи виїзду через Оман.
Як відомо, з початком масштабної операції США проти Ірану та іранських ударів у відповідь авіакомпанії масово скасували рейси в аеропорти регіону.
Країни Європи обмірковують рішення для допомоги своїм громадянам, які застрягли на Близькому Сході через бойові дії.
Через війну не змогли вилетіти додому у тому числі низка європейських міністрів. Проблемою став виліт також з Кіпру, який теж став ціллю для іранських ударів через використання британської авіабази американськими військовими.