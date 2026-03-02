Укр Рус Eng

Finnair скасувала рейси до Дубаю майже до кінця березня

Новини — Понеділок, 2 березня 2026, 19:13 — Марія Ємець

Фінська авіакомпанія Finnair через війну на Близькому Сході скасувала рейси до Дубаю майже до кінця березня.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда". 

У компанії заявили, що усі рейси Finnair до Дубаю скасовуються до 28 березня; польоти з Дохи (Катар) поки скасовані до 6 березня. 

Також Finnair повідомила, що її рейси з безпекових міркувань не літають через повітряний простір Ірану, Іраку, Сирії та Ізраїлю. 

Рішення про скасування рейсів зачепить близько 4000 пасажирів. 

За даними фінських дипмісій у регіоні, найбільше фінських громадян застрягло в ОАЕ й Катарі. Дипломати й туристичні оператори намагаються запропонувати їм варіанти перебування до покращення ситуації з авіарейсами або альтернативні шляхи виїзду через Оман.

Як відомо, з початком масштабної операції США проти Ірану та іранських ударів у відповідь авіакомпанії масово скасували рейси в аеропорти регіону. 

Країни Європи обмірковують рішення для допомоги своїм громадянам, які застрягли на Близькому Сході через бойові дії. 

Через війну не змогли вилетіти додому у тому числі низка європейських міністрів. Проблемою став виліт також з Кіпру, який теж став ціллю для іранських ударів через використання британської авіабази американськими військовими. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Близький Схід Авіарейси
Реклама: