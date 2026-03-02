Finnair отменила рейсы в Дубай почти до конца марта

Финская авиакомпания Finnair из-за войны на Ближнем Востоке отменила рейсы в Дубай почти до конца марта.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В компании заявили, что все рейсы Finnair в Дубай отменяются до 28 марта; полеты из Дохи (Катар) пока отменены до 6 марта.

Также Finnair сообщила, что ее рейсы из соображений безопасности не летают через воздушное пространство Ирана, Ирака, Сирии и Израиля.

Решение об отмене рейсов затронет около 4000 пассажиров.

По данным финских дипмиссий в регионе, больше всего финских граждан застряло в ОАЭ и Катаре. Дипломаты и туристические операторы пытаются предложить им варианты пребывания до улучшения ситуации с авиарейсами или альтернативные пути выезда через Оман.

Как известно, с началом масштабной операции США против Ирана и иранских ударов в ответ авиакомпании массово отменили рейсы в аэропорты региона.

Страны Европы обдумывают решения для помощи своим гражданам, застрявшим на Ближнем Востоке из-за боевых действий.

Из-за войны не смогли вылететь домой в том числе ряд европейских министров. Проблемой стал вылет также с Кипра, который тоже стал целью для иранских ударов из-за использования британской авиабазы американскими военными.