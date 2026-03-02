Дві країни ЄС хочуть організувати обмежену кількість евакуаційних рейсів з Близького Сходу

Чехія та Словаччина планують організувати обмежену кількість евакуаційних рейсів з Близького Сходу.

Про це пишуть Radio Prague International та словацьке інформаційне агентство SITA, передає "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що країна відправить один зі своїх військових літаків Airbus до Шарм-ель-Шейха в Єгипті та один до Аммана в Йорданії.

Наразі Smartwings евакуює чехів з Оману. За словами міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки, за необхідності військовий літак Airbus, який спочатку вирушить до Єгипту, може повернутися туди за іншими людьми.

У другій половині дня другий Airbus повинен вилетіти до Йорданії.

"Сьогодні близько чотирьох громадян з Йорданії повинні прибути спеціальним рейсом словацького уряду. Потім ми можемо відправити літак, що повертається з Єгипту, до Оману", – сказав він.

Словаччина також працює над евакуаційним рейсом з Аммана в Йорданії.

На прохання Міністерства закордонних справ Словаччини, авіаційна служба Міністерства внутрішніх справ Словаччини готова здійснити перший підтверджений репатріаційний рейс з Аммана у вівторок, 3 березня.

Як повідомлялося, низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

Через це міністр оборони Італії Гвідо Крозетто застряг в Дубаї, але згодом повернувся на батьківщину військовим літаком.

Тим часом в Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що поки не бачать можливості евакуювати своїх громадян з Близького Сходу.

Також писали, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур, який перебував в Дубаї в перший день американської операції проти Ірану, зміг дістатися в Оман.