Стармер: літаки США не використовували британську авіабазу на Кіпрі

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив британські бази на Кіпрі не використовуються американськими бомбардувальниками в ході операції проти Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник британського уряду сказав в ході виступу в Палаті громад.

Коментарі Стармера пролунали на тлі того, як протягом дня 2 березня іранські безпілотники двічі атакували британську авіабазу в Акротирі на Кіпрі.

"Для мене важливо сказати, що наші бази на Кіпрі не використовуються американськими бомбардувальниками. Безпека наших друзів і партнерів на Кіпрі має вирішальне значення. І я хочу чітко заявити, що удар по Акротирі на Кіпрі не був відповіддю на якесь наше рішення", – сказав Стармер депутатам у понеділок.

За його словами, ворожість Ірану до Великої Британії та її інтересів є "давньою".

"Тому наші війська завжди перебувають у стані високої готовності", – наголосив британський прем’єр.

Вранці 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.

Згодом в МЗС Британії уточнили, що удар був спрямований на злітно-посадкову смугу.

Протягом дня 2 березня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.