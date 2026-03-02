Стармер: самолеты США не использовали британскую авиабазу на Кипре

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские базы на Кипре не используются американскими бомбардировщиками в ходе операции против Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава британского правительства сказал в ходе выступления в Палате общин.

Комментарии Стармера прозвучали на фоне того, как в течение дня 2 марта иранские беспилотники дважды атаковали британскую авиабазу в Акротире на Кипре.

"Для меня важно сказать, что наши базы на Кипре не используются американскими бомбардировщиками. Безопасность наших друзей и партнеров на Кипре имеет решающее значение. И я хочу четко заявить, что удар по Акротиру на Кипре не был ответом на какое-то наше решение", – сказал Стармер депутатам в понедельник.

По его словам, враждебность Ирана к Великобритании и ее интересам является "давней".

"Поэтому наши войска всегда находятся в состоянии высокой готовности", – подчеркнул британский премьер.

Утром 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.

Впоследствии в МИД Великобритании уточнили, что удар был нанесен по взлетно-посадочной полосе.

В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротири.