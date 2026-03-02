Туск подтвердил переговоры с Макроном о "ядерном зонтике"
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что его страна присоединилась к переговорам с Францией о распространении на Польшу ее "ядерного зонтика".
Как сообщает "Европейская правда", комментарий он опубликовал в своем X.
Туск написал, что Польша ведет переговоры с Францией и группой "ближайших европейских союзников" о программе усовершенствованного ядерного сдерживания.
Poland is in talks with France and a group of closest European allies on the programme of advanced nuclear deterrence. We are arming up together with our friends so that our enemies will never dare to attack us.– Donald Tusk (@donaldtusk) March 2, 2026
"Мы вооружаемся вместе с нашими друзьями, чтобы наши враги никогда не осмелились напасть на нас", – отметил премьер Польши.
Напомним, 2 марта президент Франции, единственной на европейском континенте ядерной державы, заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.
Макрон назвал 8 стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.
В дополнение, Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия.