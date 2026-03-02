Укр Рус Eng

Туск подтвердил переговоры с Макроном о "ядерном зонтике"

Новости — Понедельник, 2 марта 2026, 20:08 — Мария Емец

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что его страна присоединилась к переговорам с Францией о распространении на Польшу ее "ядерного зонтика".

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он опубликовал в своем X.

Туск написал, что Польша ведет переговоры с Францией и группой "ближайших европейских союзников" о программе усовершенствованного ядерного сдерживания.

"Мы вооружаемся вместе с нашими друзьями, чтобы наши враги никогда не осмелились напасть на нас", – отметил премьер Польши.

Напомним, 2 марта президент Франции, единственной на европейском континенте ядерной державы, заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Макрон назвал 8 стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.

В дополнение, Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия.

