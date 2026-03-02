Глава МЗС Литви: ЄС слід було швидше відреагувати на атаки США проти Ірану

Євросоюзу слід було б швидше відреагувати на розпочату США та Ізраїлем операцію проти Ірану, заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс.

Заяву очільника литовського зовнішньополітичного відомства наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Будріс наголосив, що ЄС має співпрацювати з Вашингтоном для досягнення довгострокових змін на Близькому Сході.

"Що стосується швидкості реакції Європейського союзу, вчора я також мав зауваження до колег. Ми занадто повільні, і узгодження всіх наших позицій і заяв займає занадто багато часу. Це потрібно визнати. Ми могли б відреагувати швидше", – сказав міністр на пресконференції у понеділок.

За його словами, дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Тегеран припинити розвиток ядерної програми, не увінчалися успіхом.

Будріс також додав, що ЄС повинен дуже чітко визначити стратегічний інтерес, який полягає в знищенні режиму, що представляє екзистенційну загрозу Ізраїлю на Близькому Сході.

"Наш інтерес повинен полягати у співпраці зі Сполученими Штатами Америки для досягнення довгострокових змін у регіоні, і, за нашою оцінкою і переконанням, ми можемо це зробити з максимальним дотриманням міжнародного права", – підкреслив він.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Глава Пентагону Піт Гегсет раніше заявив, що це не США розпочали цю війну, але саме вони покладуть їй край.

Сам Трамп раніше говорив, що американські військові "розбивають Іран вщент", але "велика хвиля" ще попереду.