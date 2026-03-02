Глава МИД Литвы: ЕС следовало быстрее отреагировать на атаки США против Ирана

Евросоюзу следовало быстрее отреагировать на начатую США и Израилем операцию против Ирана, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

Заявление главы литовского внешнеполитического ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Будрис подчеркнул, что ЕС должен сотрудничать с Вашингтоном для достижения долгосрочных изменений на Ближнем Востоке.

"Что касается скорости реакции Европейского союза, вчера я также имел замечания к коллегам. Мы слишком медлительны, и согласование всех наших позиций и заявлений занимает слишком много времени. Это нужно признать. Мы могли бы отреагировать быстрее", – сказал министр на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, дипломатические усилия, направленные на то, чтобы заставить Тегеран прекратить развитие ядерной программы, не увенчались успехом.

Будрис также добавил, что ЕС должен очень четко определить стратегический интерес, который заключается в уничтожении режима, представляющего экзистенциальную угрозу Израилю на Ближнем Востоке.

"Наш интерес должен заключаться в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки для достижения долгосрочных изменений в регионе, и, по нашей оценке и убеждению, мы можем это сделать с максимальным соблюдением международного права", – подчеркнул он.

Как известно, утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Глава Пентагона Пит Хэгсет ранее заявил, что не США начали эту войну, но именно они положат ей конец.

Сам Трамп ранее говорил, что американские военные "разбивают Иран в пух и прах", но "большая волна" еще впереди.