У Єврокомісії розповіли про результати засідання безпекової Колегії щодо Ірану

Новини — Понеділок, 2 березня 2026, 20:32 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

За результатами позачергового засідання Колегії Європейської комісії з питань безпеки 3 березня, присвяченого ситуації в Ірані та на Близькому Сході, були визначені два пріоритети: підтримка держав-членів та громадян ЄС у подоланні наслідків цих подій.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили речники Єврокомісії.

Єврокомісія визначила свої пріоритети у світлі ситуації в Ірані, які зосереджуються у першу чергу на допомозі громадянам Євросоюзу. 

"Колегія з питань безпеки розглянула ситуацію в Ірані та на Близькому Сході, що постійно змінюється, а також її наслідки для Європейського Союзу. У своїй роботі Комісія керуватиметься двома пріоритетами: надання підтримки державам-членам та захист громадян ЄС від негативних наслідків подій", – йдеться у звіті за результатами Колегії.

Діяльність Єврокомісії зосереджуватиметься, зокрема, на чотирьох напрямах:

  1. посилення підтримки зусиль держав-членів щодо евакуації та репатріації громадян ЄС з регіону;
  2. посилення моніторингу ризиків перебоїв у роботі транспорту, зокрема в районі Ормузької протоки та Червоного моря; більш інтенсивна координація з авіакомпаніями, судноплавними компаніями та органами влади держав Близького Сходу;
  3. тісна співпраця з Європолом і державами-членами стосовно потенційних ризиків для внутрішньої безпеки;
  4. моніторинг тенденцій та посилення співпраці з відповідними агентствами ООН і країнами-партнерами з питань міграції. 

Як повідомляла "Європейська правда", 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну операцію проти Ірану. Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є військові бази США та союзників. 

Велика Британія початково відмовила США в дозволі на проведення ударів по Ірану зі своїх військових баз. Однак 1 березня прем'єр-міністр Кір Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до баз для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

У той самий час, Стармер заявив, що не вірить у можливість зміни режиму в Ірані шляхом бомбардувань без наземної операції.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що сили Альянсу не будуть залучені до військових дій США та Ізраїлю проти Ірану.

Близький Схід Іран Єврокомісія
