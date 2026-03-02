В Еврокомиссии рассказали о результатах заседания Коллегии по безопасности по Ирану

По результатам внеочередного заседания Коллегии Европейской комиссии по вопросам безопасности 3 марта, посвященного ситуации в Иране и на Ближнем Востоке, были определены два приоритета: поддержка государств-членов и граждан ЕС в преодолении последствий этих событий.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщили в Еврокомиссии.



Еврокомиссия определила свои приоритеты в свете ситуации в Иране, которые сосредоточены в первую очередь на помощи гражданам Евросоюза.

"Коллегия по вопросам безопасности рассмотрела постоянно меняющуюся ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке, а также ее последствия для Европейского Союза. В своей работе Комиссия будет руководствоваться двумя приоритетами: оказание поддержки государствам-членам и защита граждан ЕС от негативных последствий событий", – говорится в отчете по результатам Коллегии.



Деятельность Еврокомиссии будет сосредоточена, в частности, на четырех направлениях:

усиление поддержки усилий государств-членов по эвакуации и репатриации граждан ЕС из региона; усиление мониторинга рисков перебоев в работе транспорта, в частности в районе Ормузского пролива и Красного моря; более интенсивная координация с авиакомпаниями, судоходными компаниями и органами власти государств Ближнего Востока; тесное сотрудничество с Европолом и государствами-членами относительно потенциальных рисков для внутренней безопасности; мониторинг тенденций и усиление сотрудничества с соответствующими агентствами ООН и странами-партнерами по вопросам миграции.

Как сообщала "Европейская правда", 28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где есть военные базы США и союзников. Великобритания первоначально отказала США в разрешении на проведение ударов по Ирану со своих военных баз.

Однако 1 марта премьер-министр Кир Стармер уступил и сказал, что разрешит США доступ к базам для "конкретных и ограниченных оборонных целей".

В то же время, Стармер заявил, что не верит в возможность смены режима в Иране путем бомбардировок без наземной операции.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что силы Альянса не будут привлечены к военным действиям США и Израиля против Ирана.