Зеленський про зустріч з Фіцо: думаю, що це неправильно – зустрічатися в іншій країні

Президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб зустріч зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо відбулася в Україні.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає "Європейська правда".

Зеленського запитували про аргументи щодо нафтопроводу "Дружба" у розмові з Робертом Фіцо.

"У нас була розмова з ним. Ми домовились про зустріч. Я запросив його в Україну. Він погодився приїхати в Україну", – сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, незрозумілими для нього тепер є заяви про готовність зустрітися в іншій країні.

"Я думаю, що це неправильно. По-перше, прем'єр-міністр погодився (приїхати) в Україну, а по-друге, ну, тут розмова, тут знаходиться нафтопровід, для чого нам їхати кудись?" – сказав Зеленський.

"Треба не в соцмережах спілкуватись, а просто приїхати і мати результат від нашої зустрічі", – додав він.

Фіцо та Зеленський провели телефонну розмову у п’ятницю, 27 лютого. Вона стосувалася роботи нафтопроводу "Дружба", в зупинці якого Словаччина та Угорщина звинувачують Україну.

Зеленський запросив Фіцо відвідати Україну, щоб обговорити це питання.

Після розмови лідер Словаччини заявив, що прийняв запрошення, але хотів би зустрітися в якійсь з країн-членів ЄС. Також Фіцо звинуватив Зеленського в тому, що він відмовився впускати в Україну слідчу групу, яка має вивчити стан нафтопроводу "Дружба".

Україна запропонувала прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо здійснити візит 6 або 9 березня.