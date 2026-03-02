Зеленский упрекнул Орбана и Фицо за эгоизм в ситуации с нефтепроводом "Дружба"

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров Венгрии и Словакии за то, что они чисто прагматично коммуницируют с Украиной относительно проблемы с нефтепроводом "Дружба" после российских ударов, не желая признать, чего Украине стоит этот транзит и ремонт нефтепровода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент сказал в общении со СМИ 2 марта.

Зеленский рассказал, что в разговоре с премьером Словакии Робертом Фицо акцентировал на том, что транзит российской нефти означает, что Россия зарабатывает на этом деньги и может дальше финансировать ведение войны, поэтому речь не может идти об искреннем желании Украины восстанавливать этот транзит.

"Если лидеры европейские будут нас просить это делать, мы должны понимать, какая цена этому... После первого удара мы восстановили все. Ни одного обращения к россиянам не бить по нефтепроводу не было, мы видели это публично. Но были обращения публичные к украинцам, потому что это же энергетическая безопасность Венгрии и Словакии", – сказал Зеленский.

Он продолжил, что во время ремонтов произошла "боевая ситуация", из-за которой работники получили ранения.

"Кто-то слышал от Орбана или от Фицо, что "мы очень благодарны Украине", или "очень жаль семьи, родных, близких, которые пострадали"? Ни одного слова, кроме того, что мы снова им "должны". Я сказал: "Что это за цена?" И лидерам европейским: "Какая цена? Люди должны погибнуть? Должны быть ранены? А вы будете продолжать блокировать Украине все?", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что речь идет о решении о займе ЕС Украине на 90 млрд евро, о 20-м пакете санкций и продолжении движения Украины в Евросоюз, которые "зависли" из-за политического сопротивления Венгрии и частично Словакии.

Зеленский также объяснил настаивание на том, что встреча со словацким премьером Робертом Фицо должна состояться в Украине.

Как известно, Будапешт и Братислава считают причиной паузы с транзитом российской нефти через нефтепровод "Дружба" политическое решение Украины, а не его фактическое состояние после российских ударов.

2 марта венгерский премьер Виктор Орбан заявил о спутниковых снимках, которые якобы доказывают отсутствие препятствий работе "Дружбы".

Зеленский, комментируя это, сказал, что со спутниковых снимков возможно увидеть далеко не все детали.