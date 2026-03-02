Сибіга подякував Німеччині за допомогу, яка допомогла Україні пройти зиму

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про розмову з німецьким колегою Йоганном Вадефулем, у якій вони говорили про події на Близькому Сході та двосторонні питання.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що вони з Вадефулем обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та висловили солідарність з країнами регіону, які зазнали атак з боку Ірану.

Глава МЗС України констатував, що Україна пройшла свою найважчу зиму та вистояла, попри усі спроби Росії знищити українську енергосистему.

"Спроби Росії зламати нас за допомогою темряви та холоду зазнали поразки. Ми завдячуємо цією перемогою Німеччині, яка пройшла російський зимовий терор разом з Україною", – зазначив Сибіга.

Німеччина, як відомо, очолює "коаліцію ППО" та є одним з ключових донорів засобів протиповітряної оборони для України.

Сибіга розповів Вадефулю про останні події на фронті, зокрема про те, що Україна нещодавно почала звільняти більше своєї території, ніж окуповує Росія.

"Подякував своєму німецькому колезі за підтвердження того, що Україна залишається в центрі уваги, незважаючи на напружені події на Близькому Сході. Ми дуже цінуємо непохитну солідарність та всебічну підтримку Німеччини", – зазначив Сибіга.

Міністр додав, що вони скоординували двосторонній порядок денний, а також обговорили наступні кроки на шляху України до вступу в ЄС.

Нагадаємо, Вадефуль заявив, що Німеччина не братиме участі в операції проти Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловлював побоювання, що затяжна війна на Близькому Сході може негативно вплинути на постачання Україні американської зброї через ініціативу PURL – у тому числі життєво важливих ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot.